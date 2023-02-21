Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1883

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1883

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Антипина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Антипин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: Антипина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Антипин Василий Дмитриевич

Тороповская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Василий Дмитриевич

Смерть
1958
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