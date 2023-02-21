Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1883
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1883
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Антипина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Антипин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: Антипина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Антипин Василий Дмитриевич
Тороповская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958