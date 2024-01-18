Торговкин Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торговкин Андрей Степанович

Место рождения

г.Уральск, Казахстан

Дата рождения

09.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974

Отец: Торговкин Степан Михайлович

Мать: Торговкина Валентина Николаевна

г.Уральск, Казахстан
Рождение ребёнка
20.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торговкина Анна Борисовна

г.Уральск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торговкина Анна Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в органах УВД
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, Казахстан
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