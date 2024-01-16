Стрельчикова (Печёнкина) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельчикова (Печёнкина) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1949

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1949

Отец: Печёнкин Михаил Иванович

Мать: Печёнкина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельчиков Вячеслав Ефимович

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1974

Сын: Стрельчиков Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

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