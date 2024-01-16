Стрельчикова (Печёнкина) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1949
Рождение ребёнка
14.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельчиков Вячеслав Ефимович
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1974
Сын: Стрельчиков Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: не указан