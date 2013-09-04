Якубин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2013

Отец: Зубанёв Владимир Викторович

Мать: Якубина Татьяна Владимировна

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