Юрченко Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Ананий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Евдокименко Ульяна Ананьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Афанасенко Александра Ананьевна

Мать ребёнка: Юрченко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Командинка Наталья Ананьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Коржова Евдокия Ананьевна

Мать ребёнка: не указана

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