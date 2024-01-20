Юрченко Ананий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Евдокименко Ульяна Ананьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Афанасенко Александра Ананьевна
Мать ребёнка: Юрченко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Командинка Наталья Ананьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Коржова Евдокия Ананьевна
Мать ребёнка: не указана