Dąbrowski Franciszek 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Dąbrowski Franciszek

Место рождения

Białebłoto

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Białebłoto
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pórkowska,Dąbrowska (Bubrowiecka) Ewa

Рождение ребёнка
24.08.1809

Дочь: Ponichtera,Gołębiewska (Dąbrowska) Antonina

Мать ребёнка: Pórkowska,Dąbrowska (Bubrowiecka) Ewa

Białebłoto-Kobyla, Polska
Смерть
Неизвестно
Współmałżonek: Adam Tomasz Wegner

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