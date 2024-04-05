Dąbrowski Franciszek
Место рожденияBiałebłoto
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Białebłoto
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1809
Дочь: Ponichtera,Gołębiewska (Dąbrowska) Antonina
Мать ребёнка: Pórkowska,Dąbrowska (Bubrowiecka) Ewa
Białebłoto-Kobyla, Polska
Смерть
Неизвестно
Współmałżonek: Adam Tomasz Wegner