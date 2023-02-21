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Шаров Александр Васильевич

Место рождения

Гольяны Острожка (Петров поч.)

Дата рождения

1829

Дата смерти

17.02.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны Острожка (Петров поч.)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шаров Авксентий Александрович

Мать ребёнка: Шарова Мариамна Яковлевна

Петров поч.
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Мариамна Яковлевна

Петров поч.
Смерть
17.02.1902
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