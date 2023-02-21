Шаров Александр Васильевич
Место рожденияГольяны Острожка (Петров поч.)
Дата рождения1829
Дата смерти17.02.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольяны Острожка (Петров поч.)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шаров Авксентий Александрович
Мать ребёнка: Шарова Мариамна Яковлевна
Петров поч.
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Петров поч.
Смерть
17.02.1902