Васильева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнякина Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрмгрунт Валерия Аликовна

Отец ребёнка: Васильев Алик Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миляева Любовь Аликовна

Отец ребёнка: Васильев Алик Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алик Павлович

Смерть
Неизвестно
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