Кузьменко Тихон Денисович
Место рождения
Дата рождения26.06.1910
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910
Крещение
27.06.1910
крестный Мирон Леонтьев Серый (Сырый)
Рождение ребёнка
21.01.1936
Сын: Кузьменко Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1940
Дочь: Демьянчик Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1942
Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941