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Кузьменко Тихон Денисович

Место рождения

Прибынь, Чернігівська область

Дата рождения

26.06.1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910

Отец: Кузьменко Дионисий Иванович

Мать: Кузьменко Гликерия Леонтьевна

Прибынь, Чернігівська область
Крещение
27.06.1910
Прибынь, Чернігівська область
крестный Мирон Леонтьев Серый (Сырый)
Рождение ребёнка
21.01.1936

Сын: Кузьменко Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1940

Дочь: Демьянчик Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1942

Сын: Кузьменко Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Кузьменко Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Анна Михайловна

Смерть
1941
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