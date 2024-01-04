Константинов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1844 ст.
Сын: Константинов Димитрий Иванович
Мать ребёнка: Константинова Анисия Петровна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 294
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно