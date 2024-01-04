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Константинов Иван Федорович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1844 ст.

Сын: Константинов Димитрий Иванович

Мать ребёнка: Константинова Анисия Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 294
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анисия Петровна

Смерть
Неизвестно
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