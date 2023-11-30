(Родневская) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родневская) Тамара

Место рождения

Зеленый Бор, Ельский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родневский Константин Александрович

Мать: Родневская Аксения

Зеленый Бор, Ельский район, Гомельская область
Смерть
1942
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