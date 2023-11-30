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(Родневская) Тамара
(Родневская) Тамара
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Древо
Место рождения
Зеленый Бор
, Ельский район, Гомельская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Родневский Константин Александрович
1912 г.р.
Мать
Родневская Аксения
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Родневский Константин Александрович
Мать:
Родневская Аксения
Зеленый Бор
, Ельский район, Гомельская область
Смерть
1942
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