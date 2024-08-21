Черников Виталий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Лера Витальевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черникова) Елена Витальевна
Мать ребёнка: Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурина (Черникова) Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Оксана