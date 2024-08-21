Черников Виталий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Виталий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернинов Анатолий

Мать: Черникова (Павлищева) Любовь Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Лера Витальевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черникова) Елена Витальевна

Мать ребёнка: Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурина (Черникова) Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Оксана

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