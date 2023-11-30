Горский Александр (Ян) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горский Александр (Ян) Иосифович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1876
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1916 по 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1916
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
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