Горский Александр (Ян) Иосифович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1876
Место жительства
С 1916 по 1922
Место жительства
По 1916
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1922