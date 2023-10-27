Болдина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдина Татьяна Николаевна

Болдина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1931

Дочь: Семенова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Болдин Алексей Константинович

Рождение ребёнка
29.10.1943

Дочь: Каменская Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Болдин Алексей Константинович

Смерть
1994
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