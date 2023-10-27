Болдина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1931
Дочь: Семенова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Болдин Алексей Константинович
Рождение ребёнка
29.10.1943
Дочь: Каменская Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Болдин Алексей Константинович
Смерть
1994