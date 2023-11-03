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Паутов Дионисий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Паутов Семен

Мать: Паутова Дарья Силуанова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Бутакова Екатерина Дионисиева

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Бракосочетание
26.01.1780

Жена: Паутова Пелагея Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
гагарьево редута, отставнова дочь
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Елена Денисова

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
02.06.1784

Дочь: Акилина Денисова

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
повторно сделана запись 28 июня 784
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Паутов Петр Денисов

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Паутов Василий Денисов

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Татьяна Денисова

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Паутов Василий 2 Денисович

Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно
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