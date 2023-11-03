Паутов Дионисий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: Паутов Семен
Мать: Паутова Дарья Силуанова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Бутакова Екатерина Дионисиева
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
Бракосочетание
26.01.1780
гагарьево редута, отставнова дочь
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Елена Денисова
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
02.06.1784
Дочь: Акилина Денисова
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
повторно сделана запись 28 июня 784
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Паутов Петр Денисов
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Татьяна Денисова
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Паутов Василий 2 Денисович
Мать ребёнка: Паутова Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно