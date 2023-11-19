Бассай Елена Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1967
Отец: Монь Никонор Евменьевич
Мать: Монь Анна Яковоевна
Рождение ребёнка
25.05.1988
Сын: Бассай Виктор Алексаедрович
Отец ребёнка: Бассай Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бассай Александр Викторович