Бассай Елена Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бассай Елена Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1967

Отец: Монь Никонор Евменьевич

Мать: Монь Анна Яковоевна

Рождение ребёнка
25.05.1988

Сын: Бассай Виктор Алексаедрович

Отец ребёнка: Бассай Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бассай Александр Викторович

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