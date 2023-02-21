Шайдуров Борис Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Борис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдуров Федор Яковлевич

Мать: Шайдурова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1813

Дочь: Шайдурова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Шайдурова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1822

Дочь: Шайдурова Пелагия Борисовна

Мать ребёнка: Шайдурова Мавра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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