Шайдуров Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шайдуров Федор Яковлевич
Мать: Шайдурова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1813
Дочь: Шайдурова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Шайдурова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1822
Дочь: Шайдурова Пелагия Борисовна
Мать ребёнка: Шайдурова Мавра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно