Кислякова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1983

Сын: Петрущенков Александр Александрович

Отец ребёнка: Петрущенков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрущенков Александр Иванович

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