Кислякова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1983
Сын: Петрущенков Александр Александрович
Отец ребёнка: Петрущенков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрущенков Александр Иванович