Назаров Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения21.11.1923
Дата смерти22.07.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1923
Военная служба
С 21.07.1941 по 20.06.1943
Вступил в ряды РККА добровольцем, окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище, получив звание лейтенанта. Был назначен в 272 гаубичный артиллерийский полк (командир взвода управления). 30 сентябр... Показать все
Получение воинского звания/чина
01.02.1942
лейтенант
Военная награда
29.10.1944
Орден Красной Звезды Награжден приказом 1-го Белорусского фронта за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужес... Показать все
Образование
С 1948 по 1958
Ленинградский ордена Красного знамени Военно-Механический институт
Рождение ребёнка
21.06.1955
Дочь: Макеева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Назарова Галина Евстафьевна
Образование
С 15.03.1961 по 31.05.1962
Ленинградский институт повышения квалификации и переподготовки руководящих и инженерно-технических работников легкой промышленности
Образование
1967
Высшие всесоюзные заочные курсы стандартизации
Награда
03.11.1983
Ветеран труда
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны 2-й степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1988