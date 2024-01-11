(Янакаева) Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Янакаева) Алия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Янакаева Ахмет

Мать: Махрой

Смерть
Неизвестно
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