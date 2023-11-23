Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

Место рождения

Москва

Дата рождения

1881

Дата смерти

19.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Псищев Сергей Евграфов

Мать: Псищева Ирина Петрова

Москва
Бракосочетание
1905

Муж: Шевченко Александр Васильевич

Москва, Россия
Рождение ребёнка
?.04.1908

Сын: Шевченко Лев Александрович

Отец ребёнка: Шевченко Александр Васильевич

Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1911

Дочь: Елецкая Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Шевченко Александр Васильевич

Москва
ШЕВЧЕНКО Татьяна Александровна (Москва)1911-1997Графика (1 работа)ФотографииПубликацииЛитератураЖивописец, график.1911Родилась 26 июня 1911 года в семье одного из крупнейших русских художников ХХ века... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
19.09.1913
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