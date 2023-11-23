Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева
Место рожденияМосква
Дата рождения1881
Дата смерти19.09.1913
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Псищев Сергей Евграфов
Мать: Псищева Ирина Петрова
Москва
Бракосочетание
1905
Москва, Россия
Рождение ребёнка
?.04.1908
Сын: Шевченко Лев Александрович
Отец ребёнка: Шевченко Александр Васильевич
Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1911
Дочь: Елецкая Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Шевченко Александр Васильевич
Москва
ШЕВЧЕНКО Татьяна Александровна (Москва)1911-1997Графика (1 работа)ФотографииПубликацииЛитератураЖивописец, график.1911Родилась 26 июня 1911 года в семье одного из крупнейших русских художников ХХ века... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
19.09.1913