Пак Елена Юрьевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961
Отец: Пак Юрий Наумович
Рождение ребёнка
19.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1986
Сын: Нуриахметов Лукман Хайдарович
Отец ребёнка: Нуриахметов Хайдар Лукманович
Рождение ребёнка
09.12.1992
Дочь: Пак Эвелина Хайдаровна
Отец ребёнка: Нуриахметов Хайдар Лукманович
Развод
2018
Бракосочетание
Неизвестно