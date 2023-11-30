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Пак Елена Юрьевна

Место рождения

Кентау, городская администрация Кентау, Туркестанская область

Дата рождения

04.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961

Отец: Пак Юрий Наумович

Мать: Чернова Ангелина Николаевна

Кентау, городская администрация Кентау, Туркестанская область
Рождение ребёнка
19.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.1986

Сын: Нуриахметов Лукман Хайдарович

Отец ребёнка: Нуриахметов Хайдар Лукманович

Кентау, городская администрация Кентау, Туркестанская область
Рождение ребёнка
09.12.1992

Дочь: Пак Эвелина Хайдаровна

Отец ребёнка: Нуриахметов Хайдар Лукманович

Кентау, городская администрация Кентау, Туркестанская область
Развод
2018

Муж: Нуриахметов Хайдар Лукманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуриахметов Хайдар Лукманович

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