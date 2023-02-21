Жарков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарков Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.197

Дочь: Ростова Галина Александровна

Мать ребёнка: Жаркова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жаркова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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