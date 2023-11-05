Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1923
Сын: Мартынов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно