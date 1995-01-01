Пасеков Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1953
Дата смерти?.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1953
Отец: Середа Павел
Мать: Середенко Анна
Рождение ребёнка
13.04.1976
Дочь: Пасекова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Жидько Людмила Викторовна
Смерть
?.01.1995
Рождение ребёнка
13.04.1995
Сын: Пасеков Олександр Владимирович
Мать ребёнка: Жидько Людмила Викторовна