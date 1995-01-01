Пасеков Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасеков Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1953

Дата смерти

?.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1953

Отец: Середа Павел

Мать: Середенко Анна

Рождение ребёнка
13.04.1976

Дочь: Пасекова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Жидько Людмила Викторовна

Смерть
?.01.1995
Рождение ребёнка
13.04.1995

Сын: Пасеков Олександр Владимирович

Мать ребёнка: Жидько Людмила Викторовна

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