Фроликов Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроликов Андрей Семенов

Фроликов Андрей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Фроликов Семен Иванов

Мать: Фроликова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фроликов Иван Андреев

Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фроликов Егор Андреев

Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева

Смерть
1839
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close