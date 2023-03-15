Фроликов Андрей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Фроликова Мария Ермолаева
Смерть
1839