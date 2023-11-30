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Василий Александрович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

26.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1893 г.р.

Мать

До 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909

Отец: Александр Андреевич

Мать: Ксения Степановна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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