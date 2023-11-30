Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909
Отец: Александр Андреевич
Мать: Ксения Степановна
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Смерть
Неизвестно