Полева (Лапшова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полева (Лапшова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.?.1908

Сын: Полев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Полев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Полев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Полев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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