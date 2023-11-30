Захарова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Захаров Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Раскулачивание
10.05.1931
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №36/341
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно