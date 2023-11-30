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Захарова Евдокия Ивановна

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818

Сын: Захаров Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №36/341
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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