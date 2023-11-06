Зубенко Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1975
Отец: не указан
Мать: Лазюк Галина Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.2020
Дочь: Зубенко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Маслова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Елена Александровна