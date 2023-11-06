Зубенко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

2020 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1975

Отец: не указан

Мать: Лазюк Галина Васильевна

Рождение ребёнка
18.01.2020

Дочь: Зубенко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Маслова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Елена Александровна

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