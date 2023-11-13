Маслов-Терешин Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов-Терешин Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Маслов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова-Терешина Наталья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Маслов-Терешин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова-Терешина Наталья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.10.1893

Жена: Маслова-Терешина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
17.10.1895

Сын: Маслов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова-Терешина Наталья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
14.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Акулина Васильевна Киселева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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