Маслов-Терешин Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1893
Сын: Маслов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Маслова-Терешина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
26.10.1893
Сын: Маслов-Терешин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Маслова-Терешина Наталья Павловна
Бракосочетание
До ?.10.1893
Рождение ребёнка
17.10.1895
Мать ребёнка: Маслова-Терешина Наталья Павловна
Восприемник
14.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Акулина Васильевна Киселева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно