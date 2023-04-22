Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Вдовин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1871 ст.

Муж: Осипов Павел Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Спасо-Вознесенский кафедральный собор №-35 Поручители по невесте были: Морозов Ананий Трофимович - крестьянин Копылов Михаил Иванович - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Дочь: - Александра Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.

Сын: Осипов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Успенская церковь, запись №-29м
Рождение ребёнка
14.07.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Осипов Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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