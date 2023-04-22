Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Вдовин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1871 ст.
Спасо-Вознесенский кафедральный собор №-35 Поручители по невесте были: Морозов Ананий Трофимович - крестьянин Копылов Михаил Иванович - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Дочь: - Александра Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Осипов Павел Васильевич
Успенская церковь, запись №-29м
Рождение ребёнка
14.07.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Осипов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно