Щеглова (Каун) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1960
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1960
Отец: Каун Василий Митрофанович
Мать: Каун Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
05.10.1978
Дочь: Голощук Елена Викторовна
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Алексеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1985
Дочь: Артюхова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Щеглов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012