Щеглова (Каун) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Каун) Галина Васильевна

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Место рождения

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

27.02.1960

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1960

Отец: Каун Василий Митрофанович

Мать: Каун Надежда Егоровна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.10.1978

Дочь: Голощук Елена Викторовна

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Алексеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1985

Дочь: Артюхова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Щеглов Виктор Алексеевич

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Виктор Алексеевич

Смерть
2012
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