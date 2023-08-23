Щипицын Артемий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипицын Артемий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Щипицын Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Щипицын Иван Артемович

Мать ребёнка: Щипицына Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Щипицын Михайло Артемович

Мать ребёнка: Щипицына Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Щипицын Анофрий Артемович

Мать ребёнка: Щипицына Ульяна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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