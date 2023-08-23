Щипицын Артемий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: Щипицын Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Мать ребёнка: Щипицына Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Сын: Щипицын Михайло Артемович
Мать ребёнка: Щипицына Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Сын: Щипицын Анофрий Артемович
Мать ребёнка: Щипицына Ульяна Филипповна
Смерть
Неизвестно