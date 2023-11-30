Громовик Николай Петорович
Место рождения
Дата рождения26.10.1940
Дата смерти20.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1967
Рождение ребёнка
12.02.1968
Сын: Громовик Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Громовик Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Ленкина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Громовик Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1975
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Громовик Любовь Алексеевна
Смерть
20.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно