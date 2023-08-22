Пытченко Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пытченко Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1981

Сын: Пытченко Максим Витальевич

Мать ребёнка: Огнева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
14.05.1987

Сын: Пытченко Александр Витальевич

Мать ребёнка: Огнева Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Татьяна Анатольевна

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