Пытченко Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1981
Сын: Пытченко Максим Витальевич
Мать ребёнка: Огнева Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
14.05.1987
Сын: Пытченко Александр Витальевич
Мать ребёнка: Огнева Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно