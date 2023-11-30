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Макухин Захар Казьмин

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.09.1832

Дата смерти

05.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1832

Отец: Макухин Казьма Михайлов

Мать: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1855

Сын: Макухин Юстин (Иустин) Захаров

Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1857

Сын: Макухин Матвей Захаров

Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макухина Екатерина Захарова

Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Семен (Симеон) Захаров

Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Ирина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.02.1915
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: старческое
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