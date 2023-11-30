Макухин Захар Казьмин
Место рождения
Дата рождения05.09.1832
Дата смерти05.02.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1832
Отец: Макухин Казьма Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1855
Сын: Макухин Юстин (Иустин) Захаров
Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
09.08.1857
Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макухина Екатерина Захарова
Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макухин Семен (Симеон) Захаров
Мать ребёнка: Макухина Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макухина Ирина Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1915
Причина смерти: старческое