Агишева Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Агишева Хадия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Агишев Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агишева Марьям
Отец ребёнка: Агишев Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агишева Махинюр
Отец ребёнка: Агишев Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агишев Махмуд
Отец ребёнка: Агишев Ибрагим
Смерть
Неизвестно