Агишева Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агишева Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Агишева Хадия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Агишев Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агишева Марьям

Отец ребёнка: Агишев Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агишева Махинюр

Отец ребёнка: Агишев Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агишев Махмуд

Отец ребёнка: Агишев Ибрагим

Смерть
Неизвестно
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