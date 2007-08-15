Пацев Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1938
Дата смерти15.08.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938
Отец: Пацев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1961
Дочь: Новикова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1964
Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
31.08.1967
Дочь: Нечаева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1980
Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна
Смерть
15.08.2007