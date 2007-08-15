Пацев Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацев Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1938

Дата смерти

15.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938

Отец: Пацев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1961

Дочь: Новикова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1964

Сын: Пацев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
31.08.1967

Дочь: Нечаева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1980

Сын: Пацев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Крылатова Евгения Николаевна

Смерть
15.08.2007
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