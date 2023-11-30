Губин Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Губин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1922
Дочь: Губина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1925
Сын: Губин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Елена Павловна
Смерть
Неизвестно