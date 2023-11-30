Губин Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Иван Никифорович

Губин Иван Никифорович

Место рождения

Кавказское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Губин Никифор

Мать: не указана

Кавказское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.06.1922

Дочь: Губина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1925

Сын: Губин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кавказское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кавказское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Елена Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close