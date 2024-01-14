Самойлов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

02.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Андрей

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Иван?

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
28.07.1876

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никифоровна

Смерть
02.01.1900
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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