Самойлов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти02.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Иван?
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
28.07.1876
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никифоровна
Смерть
02.01.1900