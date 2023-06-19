Щетинина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щетинин Василий Иванович

Мать: Щетинина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семихов Саша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалашова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Московченко Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жулидова Люба

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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