Щетинина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семихов Саша
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалашова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Московченко Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жулидова Люба
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно