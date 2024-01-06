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Пелагея Иванова
Пелагея Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.1876 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Марья Моисеева
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1876 ст.
Отец: не указан
Мать:
Марья Моисеева
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