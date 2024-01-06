Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: Марья Моисеева

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