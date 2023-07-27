Кочетова Евдокия Деомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1891
Рождение ребёнка
07.10.1912
Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Лучкина Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1917
Дочь: Лучкина Анна Леоньтьевна
Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.11.1920
Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно