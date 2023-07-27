Кочетова Евдокия Деомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетова Евдокия Деомидовна

Кочетова Евдокия Деомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1891

Отец: Кочетов Деомид Егорович

Мать: Шелудякова Настасия Афиногеновна

Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Лучкин Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Лучкина Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.07.1917

Дочь: Лучкина Анна Леоньтьевна

Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Лучкин Михаил Леоньтевич

Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучкин Иван Леоньтьевич

Отец ребёнка: Лучкин Леонтий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close