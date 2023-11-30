Салминьш Карлис
Место рождения
Дата рождения04.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1878
Отец: Салминьш Янис
Мать: Салмина Анна
Крещение
21.05.1878
Сигулда, Siguldas novads
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
17.02.1904
Сын: Салминьш Эдуард Фридрих Август
Мать ребёнка: Салмина Мария Катарина София
Рождение ребёнка
03.05.1905
Дочь: Лилли Алиде Готлибе
Мать ребёнка: Салмина Мария Катарина София
Работа или профессия
Неизвестно
котельщик
Смерть
Неизвестно