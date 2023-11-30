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Салминьш Карлис

Место рождения

Лигатне, Cēsu novads

Дата рождения

04.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1878

Отец: Салминьш Янис

Мать: Салмина Анна

Лигатне, Cēsu novads
Крещение
21.05.1878
Сигулда, Siguldas novads
Бракосочетание
Около 1902

Жена: Салмина Мария Катарина София

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
17.02.1904

Сын: Салминьш Эдуард Фридрих Август

Мать ребёнка: Салмина Мария Катарина София

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
03.05.1905

Дочь: Лилли Алиде Готлибе

Мать ребёнка: Салмина Мария Катарина София

Рига, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
котельщик
Смерть
Неизвестно
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