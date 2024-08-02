Асендули Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сытник Григорий
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Виноградова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Сытник Григорий
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Сытник Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Сытник Григорий
Рождение ребёнка
23.11.1938
Сын: Сытник Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Сытник Григорий
Балаклава
Рождение ребёнка
1942
Сын: Сытник Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Сытник Григорий
Смерть
1982
Алушта, Алушта, Республика Крым