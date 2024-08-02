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Асендули Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сытник Григорий

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Виноградова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Сытник Григорий

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Сытник Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Сытник Григорий

Рождение ребёнка
23.11.1938

Сын: Сытник Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Сытник Григорий

Балаклава
Рождение ребёнка
1942

Сын: Сытник Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Сытник Григорий

Смерть
1982
Алушта, Алушта, Республика Крым

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