Головчанская (Кузубенко) Галина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головчанская (Кузубенко) Галина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козубенко Иосиф Егорович

Мать: Кузубенко Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.11.1961

Дочь: Акиньшина Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Головчанский Виктор Герасимович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.10.1965

Сын: Головчанский Сергей Викторович

Отец ребёнка: Головчанский Виктор Герасимович

Белянка, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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