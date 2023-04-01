Головчанская (Кузубенко) Галина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1961
Дочь: Акиньшина Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Головчанский Виктор Герасимович
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.10.1965
Сын: Головчанский Сергей Викторович
Отец ребёнка: Головчанский Виктор Герасимович
Белянка, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно