Коваленко Агафия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Агафия Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коваленко Савва Антонович

Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коваленко Николай Антонович

Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Коваленко Василий Антонович

Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Антон Петрович

Смерть
Неизвестно
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