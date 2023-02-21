Коваленко Агафия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коваленко Савва Антонович
Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коваленко Николай Антонович
Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Коваленко Василий Антонович
Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Коваленко Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно