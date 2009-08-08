Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна
Место рождения
Дата рождения21.04.1926
Дата смерти08.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926
Отец: Юмагулов Хусаин
Рождение ребёнка
25.09.1956
с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
02.02.1959
с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1961
с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиганшин Галей
Смерть
08.08.2009
д.Юмагузино Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево , Кугарчинского района , РБ , РФ