Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна

Место рождения

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.04.1926

Дата смерти

08.08.2009

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926

Отец: Юмагулов Хусаин

Мать: Юмагулова Гильмури Галяутдиновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиганшин Галей

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
02.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиганшин Галей

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиганшин Галей

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиганшин Галей

Смерть
08.08.2009
д.Юмагузино Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево , Кугарчинского района , РБ , РФ
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