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Федотов Николай Константинович
Федотов Николай Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Мужской
Отец
Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
1894 г.р.
Мать
Тебутева Ольга Даниловна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Мать:
Тебутева Ольга Даниловна
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