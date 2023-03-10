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Федотов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Мать: Тебутева Ольга Даниловна

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